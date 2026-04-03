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Probabile formazione Fiorentina: “Solomon subito titolare a sinistra, Parisi a destra al posto di Dodò”

Finita la sosta per le nazionali è tempo per la Fiorentina di Paolo Vanoli di tornare in campo in Serie A per centrare l’obbiettivo salvezza. Domani i viola infatti saranno in campo contro il Verona d...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 aprile 2026 12:41
Probabile formazione Fiorentina: “Solomon subito titolare a sinistra, Parisi a destra al posto di Dodò” - Firenze, Stadio Franchi, 07.02.2026, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 07.02.2026, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Finita la sosta per le nazionali è tempo per la Fiorentina di Paolo Vanoli di tornare in campo in Serie A per centrare l’obbiettivo salvezza. Domani i viola infatti saranno in campo contro il Verona di Sammarco alla ricerca di 3 punti preziosi in chiave salvezza. Secondo Sky Sport i viola scenderanno in campo con il classico 4-3-3, con De Gea in porta, Parisi a sinistra, Pongracic, Ranieri e Gosens. A centrocampo confermato il trio che ha fermato l’Inter con Ndour, Fagioli e Brescianini. Davanti con Kean e Gudmundsson c’è Solomon che partirà subito titolare al rientro.

Questa dunque la formazione (4-3-3): De Gea, Parisi, Pongracic, Ranieri, Gosens, Brescianini, Fagioli, Ndour, Solomon, Kean, Gudmundsson

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