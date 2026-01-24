Probabile formazione Fiorentina: Solomon al posto di Parisi, confermati Ndour e Mandragora

Secondo l'emittente televisivo di Sky Sport la Fiorentina dovrebbe scendere in campo questa sera contro il Cagliari con l'ormai confermatissimo 4-3-3. In porta ci sarà capitan De Gea, difesa a 4 confe...

Secondo l'emittente televisivo di Sky Sport la Fiorentina dovrebbe scendere in campo questa sera contro il Cagliari con l'ormai confermatissimo 4-3-3. In porta ci sarà capitan De Gea, difesa a 4 confermata con Gosens, Pongracic, Comuzzo e Dodò. Anche il centrocampo con Ndour, Mandragora e Fagioli. Davanti Piccoli al posto dell'infortunato Kean, Gudmundsson a destra mentre a sinistra per sostituire Parisi c'è Solomon che pare in vantaggio su Harrison