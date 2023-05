Probabile formazione: Fiorentina simile a quella di Basilea. Ranieri o Quarta con Milenkovic. Ikone-Gonzalez sulle ali

In porta ci sarà Terracciano e gli esterni arretrati saranno Dodo e Biraghi, mentre un dubbio rimane per i centrali difensivi con Milenkovic quasi sicuro del posto e un ballottaggio in corso fra Ranieri e Martinez Quarta. Sono invece minori le chances di Igor che non è apparso in forma nelle ultime uscite, fra Conference League a Basilea e il campionato contro i granata. A centrocampo c’è l’altro duello serrato per una maglia da titolare fra Castrovilli e Mandragora per affiancare Amrabat. Se il resto delle indicazioni fossero confermate e il numero 10 avesse la meglio sul collega di reparto e Ranieri vincesse il ballottaggio con Quarta, l’undici di domani sera sarebbe totalmente diverso da quello schierato dal primo minuto contro il Toro.

In attacco infatti Cabral sarà supportato da Ikonè e Nico Gonzalez che sembrano in vantaggio su tutti gli altri esterni offensivi. In regia Bonaventura è pronto a recitare un ruolo da protagonista con le sue giocate. Lo scrive il Corriere dello Sport.

