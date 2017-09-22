Probabile formazione : Pioli costretto ad un paio di cambi forzati rispetto alle ultime partite
Il tecnico di Parma è costretto a rinunciare a Laurinì per infortunio ed a Badelj per squalifica, ecco chi li sostituirà
Partita fondamentale quella di domenica per la Fiorentina, la sfida con la Dea non è importante solo per i tre punti contro un’avversaria diretta ma anche per vedere come si comporterà la squadra contro un avversario valido e molto in forma.
Pioli sarà costretto a rinunciare a due titolari di Torino ovvero Laurinì per infortunio ed a Badelj per squalifica. Per quanto riguarda gli altri titolari la squadra dovrebbe essere confermata ad eccezione di Benassi che verrà rilevato da Gil Dias.
Ecco dunque la probabile formazione viola:
Fiorentina: (4-2-3-1) Sportiello; Biraghi, Astori, Pezzella , B. Gaspar ; Sanchez , Veretout ; Gil Dias, Thereau, Chiesa ; Simeone.