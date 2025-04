Probabile formazione Fiorentina: Pablo Marì torna al centro della difesa, davanti la coppia Kean-Gud

Si giocherà tra poche ore all’Artemio Franchi di Firenze la sfida tra Fiorentina e Parma, gara valevole per la trentaduesima giornata del campionato di serie A. Gara importantissima per entrambe le squadre considerando le ambizioni europee della viola e la necessità di fare punti per salvarsi del Parma di Chivu.

Palladino quest’oggi dovrebbe confermare in blocco gli 11 titolari visti in campo sabato scorso a San Siro contro il Milan, vale a dire De Gea tra i pali e davanti a lui la difesa a tre composta da Pongracic, Pablo Marì e Ranieri. Sulle fasce dovrebbero agire Parisi e Dodo mentre il centrocampo dovrebbe essere quello composto da Fagioli, Cataldi e Mandragora. In attacco pochi dubbi sulla coppia Kean-Gudmundsson entrambi tenuti al fresco in Conference League.