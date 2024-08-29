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Probabile formazione Fiorentina: De Gea tra i pali. Torna Biraghi, Colpani-Sottil dietro Kean

Palladino oggi metterà la miglior formazione possibile. Vietato fallire, bisogna passare il turno

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 agosto 2024 09:08
Probabile formazione Fiorentina: De Gea tra i pali. Torna Biraghi, Colpani-Sottil dietro Kean - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 25.08.2024, Fiorentina-Venezia, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 25.08.2024, Fiorentina-Venezia, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
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Oggi alle ore 21:00 si giocherà Puskas Akademia-Fiorentina, ritorno del preliminare di Conference League. Diversi i dubbi che ha ancora mister Palladino ma ecco la probabile formazione:

PROBABILE FORMAZIONE FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; Quarta, Pongracic, Ranieri; Dodo, Amrabat, Mandragora, Biraghi; Colpani, Sottil; Kean

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