Probabile formazione Fiorentina: De Gea tra i pali. Torna Biraghi, Colpani-Sottil dietro Kean
Palladino oggi metterà la miglior formazione possibile. Vietato fallire, bisogna passare il turno
A cura di Redazione Labaroviola
29 agosto 2024 09:08
Oggi alle ore 21:00 si giocherà Puskas Akademia-Fiorentina, ritorno del preliminare di Conference League. Diversi i dubbi che ha ancora mister Palladino ma ecco la probabile formazione:
PROBABILE FORMAZIONE FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; Quarta, Pongracic, Ranieri; Dodo, Amrabat, Mandragora, Biraghi; Colpani, Sottil; Kean