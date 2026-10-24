Probabile formazione Fiorentina: “C’è Brescianini, i terzini sono Jimenez e Valdepenas”
La Fiorentina si prepara alla sfida con l’Inter
A cura di Andrea Pagni
24 ottobre 2026 22:13
Sky Sport ha aggiornato la probabile formazione della Fiorentina in vista della partita di domani con l’Inter. Confermatissimo il 4-3-3 anche se con diverse novità rispetto alla sfida con il Como.
In porta c’è De Gea, davanti a lui Jimenez, Dragusin, Pongracic e Valdepenas. A centrocampo il sempre presente duo Fagioli-Ndour insieme a Brescianini. Sulle fasce Mastantuono e Njie con al centro Pellegrino