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Probabile formazione Fiorentina: “C’è Brescianini, i terzini sono Jimenez e Valdepenas”

La Fiorentina si prepara alla sfida con l’Inter

A cura di Andrea Pagni
24 ottobre 2026 22:13
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Probabile formazione Fiorentina: “C’è Brescianini, i terzini sono Jimenez e Valdepenas” - Firenze, Stadio Franchi, 19.10.2026, Fiorentina-Como, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 19.10.2026, Fiorentina-Como, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Sky Sport ha aggiornato la probabile formazione della Fiorentina in vista della partita di domani con l’Inter. Confermatissimo il 4-3-3 anche se con diverse novità rispetto alla sfida con il Como.

In porta c’è De Gea, davanti a lui Jimenez, Dragusin, Pongracic e Valdepenas. A centrocampo il sempre presente duo Fagioli-Ndour insieme a Brescianini. Sulle fasce Mastantuono e Njie con al centro Pellegrino

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