Probabile formazione Fiorentina: "Brescianini in vantaggio su Ndour, davanti Piccoli. Parisi in difesa"
Un vero e proprio spareggio salvezza quello che va in scena stasera fra Cremonese e Fiorentina. Nicola deve rinunciare ancora a Baschirotto e in attacco pensa a Djuric per affiancare Bonazzoli. Vanoli...
Un vero e proprio spareggio salvezza quello che va in scena stasera fra Cremonese e Fiorentina. Nicola deve rinunciare ancora a Baschirotto e in attacco pensa a Djuric per affiancare Bonazzoli. Vanoli presenta Piccoli in attacco con Kean recuperato solo per la panchina. La posizione di Parisi dipenderà dall'impiego o meno di Gosens. Kean è a disposizione ma non è al meglio e partirà dalla panchina Confermata la linea a 4 dietro con Parisi preferito a Gosens. Nel caso giocasse il tedesco Parisi potrebbe essere spostato a destra al posto di Harrison
La probabile formazione della FIORENTINA (4-1-4-1); de Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Parisi; Fagioli, Harrison, Brescianini, Mandragora, Gudmundsson; Piccoli. All. Vanoli. Lo scrive Sky Sport