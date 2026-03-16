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Probabile formazione Fiorentina: "Brescianini in vantaggio su Ndour, davanti Piccoli. Parisi in difesa"

Un vero e proprio spareggio salvezza quello che va in scena stasera fra Cremonese e Fiorentina. Nicola deve rinunciare ancora a Baschirotto e in attacco pensa a Djuric per affiancare Bonazzoli. Vanoli...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 marzo 2026 12:06
Probabile formazione Fiorentina: "Brescianini in vantaggio su Ndour, davanti Piccoli. Parisi in difesa" -
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Un vero e proprio spareggio salvezza quello che va in scena stasera fra Cremonese e Fiorentina. Nicola deve rinunciare ancora a Baschirotto e in attacco pensa a Djuric per affiancare Bonazzoli. Vanoli presenta Piccoli in attacco con Kean recuperato solo per la panchina. La posizione di Parisi dipenderà dall'impiego o meno di Gosens. Kean è a disposizione ma non è al meglio e partirà dalla panchina Confermata la linea a 4 dietro con Parisi preferito a Gosens. Nel caso giocasse il tedesco Parisi potrebbe essere spostato a destra al posto di Harrison

La probabile formazione della FIORENTINA (4-1-4-1); de Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Parisi; Fagioli, Harrison, Brescianini, Mandragora, Gudmundsson; Piccoli. All. Vanoli. Lo scrive Sky Sport

 

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