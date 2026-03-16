Probabile formazione Fiorentina: "Brescianini in vantaggio su Ndour, davanti Piccoli. Parisi in difesa"

Un vero e proprio spareggio salvezza quello che va in scena stasera fra Cremonese e Fiorentina. Nicola deve rinunciare ancora a Baschirotto e in attacco pensa a Djuric per affiancare Bonazzoli. Vanoli...

A cura di Redazione Labaroviola 16 marzo 2026 12:06

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