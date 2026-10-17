Probabile formazione, Corriere dello Sport: "Dubbio Ranieri, Vanoli ha provato Viery accanto a Dragusin"

Oulai è in rimonta su Brescianini, Mastantuono e Njie saranno gli esterni. In avanti dovrebbe toccare a Pellegrino.

FIRENZE - Dopo aver ribadito la centralità di Fagioli in questa Fiorentina («A Nicolò ho spiegato che questa squadra non la deve salvare, la deve aiutare con un tocco in meno, con una scelta più semplice. Si diventa così leader, tutti lo possono diventare»), Vanoli ha sdoganato il problema centrale sempre ieri in conferenza stampa: «Ranieri ha subìto lo schiacciamento di un nervo del piede e lo valutiamo domani (oggi, ndc), Pongracic ha svolto un lavoro extra, perché va recuperato alla migliore condizione, però sta ritornando il calciatore che avevo lasciato».



DUBBIO DIFESA. Tocca alla rifinitura odierna risolverlo, ma intanto il tecnico viola ha provato Viery accanto a Dragusin e, togliendo il brasiliano dalla fascia sinistra dove sembrava destinato nella scelta conservativa che Vanoli si tiene sempre a disposizione contro avversari che hanno più un attaccante che un’ala, si è tenuto sempre per oggi due soluzioni: la prima, quella naturale, porta diretta a Valdepeñas, mentre la seconda più di necessità virtù ha Joao Mario come riferimento per l’occasione.



OULAI CI PROVA. Detto che il rientro di Atta è ancora da decidere («Lo voglio al cento per cento, un giorno in più o uno in meno non importa») e che anche per Gonçalves non è ancora il momento di un posto da titolare («Nel reparto offensivo è il giocatore con più gol e più assist: lo scorso anno ha fatto cose significative, ma stava bene a livello atletico e le ha fatte dentro una squadra consolidata»), Oulai è in rimonta su Brescianini, Mastantuono (con dito protetto) e Njie saranno gli esterni. E il ballottaggio tra Pellegrino e Beto (due volte titolare l’argentino, due l’ex Everton con Vanoli in panchina)? «Con una partita a settimana, la gerarchia si definirà a breve». Domani dovrebbe passare in vantaggio Pellegrino.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport