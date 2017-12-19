Prime notizie dal Cda di ieri in Fiorentina: progetto stadio nuovo slitta di un anno. Il Comune...

Come evidenziato nelle pagine dell'edizione odierna del Corriere Fiorentino, dopo il Cda della Fiorentina di ieri lo stadio perde un altro anno per la realizzazione. I viola infatti hanno deciso di co...

Come evidenziato nelle pagine dell'edizione odierna del Corriere Fiorentino, dopo il Cda della Fiorentina di ieri lo stadio perde un altro anno per la realizzazione. I viola infatti hanno deciso di consegnare il progetto solo una volta che sarà certo lo spostamento dell'area Mercafir, cosa che dovrebbe succedere non prima di 5-6 mesi. Per la consegna del progetto dunque, la Fiorentina non si prenderà solo qualche mese in più come già preventivato, ma tutto il 2018. Il Comune si è detto allora soddisfatto dell'impegno mostrato dalla società viola, ma vorrà vedere a che punto è il progetto per capire quali siano le reali intenzioni dei viola.