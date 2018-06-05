Primavera viola: oggi in campo alle 18.00 contro l'Atalanta nella Final Four. Assenza pesante per i nerazzurri
Oggi alle ore 18.00 la Fiorentina Primavera scenderà in campo nella gara contro l'Atalanta nella Final Four a Sassuolo allo Stadio Ricci (diretta su Sportitalia canale 60 e Rai Sport canale 57), in pa...
A cura di Redazione Labaroviola
05 giugno 2018 09:36
Oggi alle ore 18.00 la Fiorentina Primavera scenderà in campo nella gara contro l'Atalanta nella Final Four a Sassuolo allo Stadio Ricci (diretta su Sportitalia canale 60 e Rai Sport canale 57), in palio la Finale Scudetto in programma Sabato. I nerazzurri dovranno fare a meno di Batistoni, difensore centrale, k.o. ieri in allenamento. I viola recuperano Mosti dall'infortunio e Pinto dalla squalifica.