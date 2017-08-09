Primavera: pronti 1,5 milioni di euro per due giovani brasiliani, chi sono...

Un portiere e un difensore per la squadra di Bigica, la Fiorentina continua a lavorare in prospettiva

La squadra di mercato della Fiorentina, capitanata da Pantaleo Corvino, continua a lavorare incessantemente al fine di rafforzare la squadra che, tra meno di un mese, si recherà a San Siro per fare visita all'Inter nella prima giornata di campionato. Il lavoro, tuttavia, continua anche in prospettiva ed infatti i nomi che che circolano in queste ore sono quelli di due giovani brasiliani che, stando alle indiscrezioni, potrebbe presto entrare nell'orbita viola.

Nello specifico si tratta di Vinicius Garcia, giovane portiere della Fluminense e della nazionale brasiliana under 17, per il quale si parla di un investimento che si aggirerebbe attorno ai 500.000 euro. Il secondo profilo è invece quello di Rodrigo Guth, difensore classe 2000 attualmente in forza al Coritiba, che si è già messo in mostra con la maglia dell'Atalanta nel corso dell'ultimo Trofeo Dossena. Stando a quanto riportato da Lady Radio sembra che il prezzo del suo cartellino sia stato fissato ad un milione di euro.