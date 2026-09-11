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Prima trasferta per i tifosi viola dopo otto mesi. Nazione: "Mille tifosi al seguito della squadra in laguna"

Dopo lo stop scattato per gli scontri contro i sostenitori giallorossi ad inizio gennaio, è la prima volta che i sostenitori gigliati affrontano una trasferta.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 settembre 2026 11:07
Prima trasferta per i tifosi viola dopo otto mesi. Nazione: "Mille tifosi al seguito della squadra in laguna" - Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
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Otto mesi dopo, il popolo viola tornerà a mettersi in viaggio. Nonostante le difficoltà della Fiorentina e una settimana a dir poco complessa (visto il cambio di allenatore) questa sera al Penzo il sostegno non mancherà: saranno infatti mille i tifosi gigliati al seguito della squadra in laguna.

Quella di Venezia sarà la prima vera trasferta della stagione e segnerà la fine dello stop scattato dopo gli scontri con i sostenitori giallorossi a inizio gennaio. Il settore ospiti è andato esaurito in poche ore: un segnale voglia di riscatto.

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione


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