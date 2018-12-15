Prima di Fiorentina-Empoli leggi gratuitamente “I’Tifoso Viola” al suo interno...
In occasione della partita di domani tra Fiorentina ed Empoli, verrà distribuito gratuitamente nei pressi della tribuna centrale dello stadio “I’Tifoso viola” all’interno gli articoli di: Simon Pagnin...
A cura di Redazione Labaroviola
15 dicembre 2018 22:35
In occasione della partita di domani tra Fiorentina ed Empoli, verrà distribuito gratuitamente nei pressi della tribuna centrale dello stadio “I’Tifoso viola” all’interno gli articoli di: Simon Pagnini, Fabrizio Calderone, Leonardo Petri, Leonardo Vonci, Fabrizio Failla, Gabriele Caldieron e molto altro.
Questa un’anteprima: