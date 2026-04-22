Prende forma la Fiesole, Funaro: "Operazioni complesse. Dal mese prossimo si vedrà la forma della curva"

Funaro aggiorna sui lavori al Franchi: iniziano a prendere forma i gradoni della Fiesole, con il cronoprogramma rispettato e progressi visibili nelle prossime settimane

Proseguono i lavori di restyling dello Stadio Artemio Franchi, con novità importanti riguardo alla Curva Fiesole. A fare il punto è stata la sindaca di Firenze Sara Funaro, aggiornando sull’avanzamento del cantiere. Queste le sue parole:

“Da lunedì si iniziano a vedere montare i gradoni della Fiesole. I lavori andranno avanti per tutto il mese, perché sono operazioni molto complesse e precise. In questi giorni ne sono stati montati circa 25 al giorni. Il cronoprogramma ad oggi è rispettato. Da fine mese prossimo si comincerà a vedere la conformazione della curva e si potrà iniziare a percepire come verrà la Fiesole”