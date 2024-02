Prandelli sicuro: ”Ad Aquilani allenare in primavera farà benissimo per la sua cariera”

Intervenuto in un’intervista rilasciata a Repubblica, Cesare Pranelli ha parlato del percorso del giovane allenatore della primavera della Fiorentina Alberto Aquilani:

”Alberto ha maturato un passaggio fondamentale a livello giovanile. Non c’è una regola per diventare un bravo allenatore, ma nel vivaio si possono proporre novità, cementare le idee. Diventa una base importante, che ti accompagna sempre. Non sono anni persi, metti le basi del tuo lavoro. Alberto mi ha dato ragione sul suo utilizzo e nella Primavera della Fiorentina apprezzava giocatori capaci di tagliare il campo, come lui. Quando ci siamo visti, è stato molto onesto e, a distanza di tempo, mi ha dato ragione su questo aspetto legato al suo utilizzo.”

