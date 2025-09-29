Prandelli: "La Fiorentina ha un buon allenatore ed un'ottima rosa, serve personalità. Kean da solo è dirompente"

Cesare Prandelli parla della situazione della Fiorentina di Stefano Pioli ai microfoni di Radio Bruno:"Abbiamo un allenatore meraviglioso ed è fuori discussione, Stefano riuscirà a trovare la strada g...

Cesare Prandelli parla della situazione della Fiorentina di Stefano Pioli ai microfoni di Radio Bruno:

"Abbiamo un allenatore meraviglioso ed è fuori discussione, Stefano riuscirà a trovare la strada giusta data la sua bravura e la sua esperienza. Però se cerchi di trovare le risposte a tutte le domande da solo, difficilmente riesci a trovare soluzioni: bisogna aprirsi, avere dei confronti e ascoltare le opinioni soprattutto di chi assiste all'allenamento e ha le competenze per dare consigli, anche perchè certi problemi vanno risolti. Quello che mi fa rimanere più perplesso è la questione Gudmundsson che due anni fa, con Gilardino, ha fatto una stagione strepitosa ma arrivato a Firenze sembra che faccia sempre il compitino: qual è il problema? Segue troppo gli schemi tattici snaturandosi o ha proprio perso la fantasia? Come lo si può recuperare, dandogli una zona di campo o lasciandogli la massima libertà? Da queste dinamiche si dovrebbe partire e capire se i giocatori che abbiamo siano capaci di reggere il sistema di gioco proposto. Parlando di Kean, anno scorso ha strabiliato tutti giocando da solo, Palladino aveva capito che mettendogli qualche giocatore vicino lui fa fatica, da solo è dirompente. Tutte queste situazioni vanno sì affrontate nello spogliatoio ma vanno anche discusse apertamente, perchè la gente deve capire i motivi per i quali sta succedendo tutto questo e anche cosa si sta facendo per risolverlo."

Nel momento di difficoltà, un allenatore, dovrebbe guardare di più l'aspetto tattico/tecnico, o l'aspetto umano?

"L'allenatore dovrebbe guardare tutto ma l'aspetto umano è sicuramente la priorità, i ragazzi devono capire il contesto e l'ambiente in cui lavorano, Firenze è molto competitiva e ambiziosa quindi le pressioni ci sono. Dunque, l'aspetto umano ha molta importanza, ma non dobbiamo dimenticare che poi c'è da entrare in campo e giocare, l'aspetto tattico consiste nelle scelte tecniche che devono anche essere condivise da tutti i singoli, nessuno deve avere perplessità, poi se non funzionano si riprova ripetutamente finchè non si trova l'equilibrio giusto, e sono sicuro al 100% che Stefano lo troverà".

La personalità dei calciatori ha un ruolo decisivo, secondo te, per andare oltre le difficoltà che si presentano?

"La personalità in campo è molto importante e anche i giocatori che ne hanno meno possono comunque acquisire una personalità collettiva, una personalità di squadra: quando una squadra sa quando rischiare, sa cosa fare e quando giocare in un certo modo, anche i giocatori con poca personalità emergono. La personalità va valutata nei momenti difficili quando ci si assumono le giuste responsabilità.

Comunque abbiamo un buon allenatore che saprà toccare le corde giuste e gli argomenti giusti, io sono convinto che a breve si vedranno risultati, serve solo tempo per vedere una squadra completa. In questo momento la Fiorentina manca di ritmo di gioco. La rosa sulla carta è competitiva, il mister tra poco sceglierà anche i titolari e questo porterà la squadra ad avere molta più personalità.

Io non mi sento assolutamente parte della mole di Fiorentini che vorrebbe già un esonero, una società come la Fiorentina non si giudica su 4/5 partite, c'è un progetto, un programma. Vorrei capire il motivo per il quale queste voci vengano fuori, se si tratta di sfoghi personali può anche andare bene, ma secondo me all'interno della società nessuno pensa a questa eventualità. La rosa della Fiorentina, sulla carta, è molto competitiva, deve solo trovare gli equilibri, cioè un gioco che rappresenti la maggior parte delle qualità dei giocatori. Secondo me è un'ottima squadra".