Prandelli: "Firenze vive di entusiasmo e deve sognare. Paratici ha le idee chiare: la Fiorentina farà bene"

Le parole di Cesare Prandelli che promuove il nuovo corso targato Paratici e Grosso

La Fiorentina sta vivendo una situazione che ricorda da vicino quella del 2005, quando la salvezza arrivò soltanto all'ultima giornata. Fu un mercato rivoluzionario a riportare entusiasmo a Firenze, con Cesare Prandelli alla guida della squadra.



L'ex tecnico viola è intervenuto nel corso del Pentasport di Radio Bruno per commentare il momento della Fiorentina: "Ci sono stati grandi cambiamenti. Paratici e Grosso hanno grande esperienza, si conoscono molto bene e vanno d'accordo. In società hanno le idee molto chiare: sanno chi resterà e quale sarà il modulo. Sono convinto che la Fiorentina farà bene".



"Se un direttore sportivo decide di puntare su un allenatore, significa che ha un'idea ben precisa. Per tutti i giocatori deve essere importante la Fiorentina, e non il contrario. A Firenze i calciatori passano, ma i tifosi restano sempre".



Aggiunge: "Ci vogliono almeno due mesi di lavoro fatto bene per ripartire. Serve la convinzione dei giocatori e i tifosi devono avere pazienza. Firenze ha bisogno di sognare, bisogna pensare in grande. Non si può pensare di arrivare tredicesimi o di lottare per salvarsi. Ci sono il contesto e gli stimoli giusti. L'umore dei fiorentini è cambiato, ed è giusto che sia così. Firenze vive di entusiasmo: i tifosi devono sognare, è il bello del calcio".



Su Atta: "Mi sarebbe piaciuto allenarlo. Ha doti tecniche importanti, salta l'uomo, ha fantasia e mi piace molto. Può far sognare i tifosi della Fiorentina".

