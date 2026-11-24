Prandelli: "Fiorentina disorganizzata e sempre prevedibile. I tifosi Viola sono arrabbiati"

Le parole di Cesare Prandelli dopo la pesante sconfitta di Monza

L’ex allenatore Viola, Cesare Prandelli, ha commentato a INDIAVIOLATO LIVE il difficile momento della Fiorentina: "È una situazione triste, ma bisogna reagire e cercare di capire cosa non funziona. Nei primi trenta minuti contro il Monza la Fiorentina aveva il controllo del gioco, ma è mancata la capacità di trasformare il dominio in occasioni concrete".

"Quando si ha il pallone bisogna attaccare l’area con più uomini e velocizzare la manovra. Troppo spesso, invece, Pellegrino era l'unico presente in zona offensiva. Quando subentra la paura, inoltre, i giocatori perdono lucidità e cercano soluzioni individuali. È un momento delicato e bisogna stare vicini alla squadra, che è ancora un gruppo nuovo e deve trovare la propria identità".

"Tornare a Firenze? Amo Firenze e la Fiorentina, ma ho già preso la mia decisione e non tornerò ad allenare. Conosco i tifosi viola: sono arrabbiati, ma hanno già lo sguardo rivolto alla prossima partita. Stasera si è visto quanto sia importante avere un vero centravanti, capace di attaccare la porta. Un giocatore con queste caratteristiche può risolvere molti problemi. Alla Fiorentina mancano soprattutto gli inserimenti senza palla di attaccanti, esterni e centrocampisti".

Da dove ripartire: "Senza conoscere il lavoro settimanale è difficile giudicare. Ripartirei dalla buona mezz'ora iniziale, cercando di capire perché, pur dominando il gioco, la squadra sia arrivata così poche volte alla conclusione. Bisogna migliorare i movimenti in area, ma anche la fase difensiva. Subire così tanti gol significa avere problemi nell'organizzazione, nelle marcature e nel posizionamento dei difensori. Sono aspetti sui quali lavorare anche individualmente".

"Dall'esterno è complicato dare un giudizio completo, ma dopo una sconfitta per 3-0 bisogna cercare di ripartire dagli aspetti positivi. Ho visto poca organizzazione in alcuni momenti e una squadra non sempre ben disposta in campo. Molti giocatori, inoltre, cercano il pallone sui piedi, diventando prevedibili. Va comunque riconosciuto il buon lavoro sulla riaggressione: la Fiorentina è stata aggressiva e ha messo in difficoltà il Monza nella costruzione. Tuttavia, quando si domina il campo, bisogna riuscire ad arrivare più spesso alla conclusione".