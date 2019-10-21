Pradè: "Europa? Siamo stati chiari è un anno di transizione sportiva, ma..."

"Stasera affrontiamo una gara molto difficile, contro una squadra fisica che ha entusiasmo e speriamo di proseguire così. Obiettivo Europa? Siamo stati chiari, quest'anno è di transizione sportiva, pe...

A cura di Redazione Labaroviola 21 ottobre 2019 21:31

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