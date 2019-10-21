Pradè: "Europa? Siamo stati chiari è un anno di transizione sportiva, ma..."
"Stasera affrontiamo una gara molto difficile, contro una squadra fisica che ha entusiasmo e speriamo di proseguire così. Obiettivo Europa? Siamo stati chiari, quest'anno è di transizione sportiva, pe...
A cura di Redazione Labaroviola
21 ottobre 2019 21:31
"Stasera affrontiamo una gara molto difficile, contro una squadra fisica che ha entusiasmo e speriamo di proseguire così. Obiettivo Europa? Siamo stati chiari, quest'anno è di transizione sportiva, per capire cosa fare da grandi. L'ambizione non manca e le partite comunque le vogliamo vincere. Per il bellissimo clima dobbiamo dire grazie ai tifosi, alla città e al presidente Commisso che con Barone e l'ambiente ha restituito l'identità ai fiorentini. Speriamo di non deluderli".