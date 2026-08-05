Potrebbe slittare a domani l'arrivo di Mastantuono a Firenze. Dalla Fiorentina incertezza sui tempi
Resta ancora da stabilire quando il talento argentino raggiungerà Firenze, con l'approdo che potrebbe slittare alla giornata di domani.
L'attesa per l'arrivo di Franco Mastantuono a Firenze potrebbe prolungarsi di qualche ora. Secondo quanto filtra dall'ambiente viola, infatti, non è ancora stata definita con certezza la data in cui il talento argentino raggiungerà il capoluogo toscano per iniziare ufficialmente la sua nuova avventura.
L'operazione, in ogni caso, è già stata definita: Mastantuono vestirà la maglia della Fiorentina con la formula del prestito secco. Restano invece da chiarire esclusivamente i tempi del suo arrivo, con la possibilità concreta che lo sbarco in città slitti a domani.
I tifosi viola dovranno pazientare ancora un po'. L'approdo di Mastantuono è ormai questione di ore, ma resta da capire se il classe 2007 arriverà a Firenze già in serata oppure nella giornata di domani, quando inizierà il suo percorso agli ordini di Fabio Grosso.