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Potrebbe slittare a domani l'arrivo di Mastantuono a Firenze. Dalla Fiorentina incertezza sui tempi

Resta ancora da stabilire quando il talento argentino raggiungerà Firenze, con l'approdo che potrebbe slittare alla giornata di domani.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 agosto 2026 19:42
Potrebbe slittare a domani l'arrivo di Mastantuono a Firenze. Dalla Fiorentina incertezza sui tempi -
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L'attesa per l'arrivo di Franco Mastantuono a Firenze potrebbe prolungarsi di qualche ora. Secondo quanto filtra dall'ambiente viola, infatti, non è ancora stata definita con certezza la data in cui il talento argentino raggiungerà il capoluogo toscano per iniziare ufficialmente la sua nuova avventura.

L'operazione, in ogni caso, è già stata definita: Mastantuono vestirà la maglia della Fiorentina con la formula del prestito secco. Restano invece da chiarire esclusivamente i tempi del suo arrivo, con la possibilità concreta che lo sbarco in città slitti a domani.

I tifosi viola dovranno pazientare ancora un po'. L'approdo di Mastantuono è ormai questione di ore, ma resta da capire se il classe 2007 arriverà a Firenze già in serata oppure nella giornata di domani, quando inizierà il suo percorso agli ordini di Fabio Grosso.

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