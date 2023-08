Possibilità che a Castrovilli venga tolta la maglia numero 10. E almeno fino a gennaio non sarebbe in lista

Gaetano Castrovilli sta passando l’estate più difficile della sua carriera: dal mancato accordo per il rinnovo con la Fiorentina, al trasferimento saltato con il Bournemouth causa visite mediche non superate e poi una nuova operazione al ginocchio operato con alle porte un altro lungo stop. Insomma, peggio non poteva andare e alle porte c’è una possibilità sempre più concreta e quasi scontata, ovvero la scelta della Fiorentina di non metterlo in lista per la serie A e per l’Europa per questa prima metà di stagione. Ma non è finita qui, da quanto trapela, la numero maglia numero 10 non dovrebbe più essere sulle spalle del giocatore pugliese, una scelta che sarebbe esclusivalmente della società che sta valutando concretamente questa ipotesi. Sarebbe il segno del definitivo declino di Castrovilli alla Fiorentina. In attesa della scelta definitiva e senza dimenticare il contratto che resta in scadenza fra 10 mesi…

