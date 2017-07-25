Possibile amichevole contro il Real Madrid il prossimo 23 agosto

I viola potrebbero far visita ai campioni d'Europa nella settimana fra la prima e la seconda giornata di campionato

La preparazione della Fiorentina prosegue a gonfie vele e, con l'avvicinarsi degli impegni ufficiali, sale anche il livello degli avversari che la squadra di Stefano Pioli affronterà nelle prossime amichevoli. Infatti la Viola, dopo l'incrocio contro lo Sporting Lisbona (nel ricordo del compianto Marco Ficini), si sposterò in Germania, per affrontare prima il Eintracht Braunschweig e successivamente il Wolfsburg.

Gli impegni però potrebbero non finire qui ed infatti, come riportato da Radio Bruno, la Fiorentina potrebbe tornare nuovamente in campo, e sempre in amichevole, anche a campionato iniziato. Stando alle indiscrezioni sembra che i viola siano destinati a fari visita al Real Madrid il prossimo 23 agosto, ossia nella settimana fra la prima e la seconda giornata di campionato. Ora non resta che aspettare l'ufficialità, sopratutto perché - oltre alla Fiorentina - sono diverse le squadre interessate ad affrontare i campioni d'Europa.