Pongracic verso il rientro tra i convocati in campionato, ma domani sera sarà in panchina

Il centrale croato sarà a disposizione di Palladino per il match di domani sera contro l'Udinese al Franchi

Per la sfida casalinga di domani sera, mister Palladino ritrova tutti o quasi, infatti mancherà Dodo squalificato oltre all'assenza di Bove. Per il resto, il tecnico viola punta a recuperare sia Cataldi che Sottil rimasti a Firenze giovedì sera non avendo partecipato alla trasferta portoghese di Conference. In settimana nell'elenco dei convocati si è rivisto anche Marin Pongracic che, negli ultimi 3 mesi, ha fatto solo 10 minuti in campionato, però il croato parte indietro nelle gerarchie con Comuzzo e Ranieri titolari avendo dato più garanzie davanti a De Gea e con Gosens e Kayode sugli esterni. Il croato partirà dalla panchina in attesa di un'occasione in grado di riabilitare il suo acquisto dopo l'iniziale avvio zoppicante in stagione tra infortuni ed errori.

Fonte: Il Corriere dello Sport

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