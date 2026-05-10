Pongracic sulla salvezza: "La prendiamo come un trofeo. Non è stato facile, complimenti al mister"

Queste le parole di Marin Pongracic dopo la salvezza ottenuta oggi contro il Genoa. Il calciatore si sofferma sulla stagione, sul futuro e sul ricordo del Presidente Commisso.

E' intervenuto ai canali ufficiali della Fiorentina il difensore viola Marin Pongracic. Queste le sue parole: "Dopo tante delusioni, abbiamo capito la situazione e siamo stati reali e coscienti. Siamo stati bravi ad uscire da questa situazione perché non era facile per niente. Durante la stagione abbiamo pensato varie volte che sarebbe stato difficile pur con tutta la qualità che abbiamo".

Sulla partita: "Oggi era importante il punto. Siamo stati bravi a difenderci, abbiamo non preso gol. Sicuramente non è stata una bella partita potevamo fare di più, ma alla fine il punto c'è e dopo vedremoo".

Sul futuro: "Ognuno si prende le sue lezioni da quest'anno, come hanno detto mister e direttore sportivo, non è stato facile per niente ma non dimentichiamo da dove siamo venuti, cosa serviva in questo momento, essere squadra, attaccare insieme e difendere insieme. Ci mancava la fiducia e il mister ce l'ha ridata. Il club analizzerà questo anno, la salvezza, e poi sono sicuro che faranno bene"

Sulle prossime partite: "Non abbiamo più la pressione siamo salvi e ora dobbiamo essere liberi mentalmente. In passato abbiamo dimostrato che contro squadre grandi di Italia possiamo fare bene".

Su Rocco Commisso: "Un grande grazie a lui e alla sua famiglia, che hanno dato tanto al club e alla città. Non potevamo aspettarci un trofeo, ma lo prendiamo come un trofeo, non è stato facile, nessuna squadra lo ha mai fatto. Non dico che si deve ripetere il prossimo anno, però comunque non è stato facile e siamo felici che siamo riusciti".