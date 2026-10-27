Pongracic salta per infortunio Fiorentina-Atalanta, in arrivo report medico sulle sue condizioni
Il difensore croato salta per infortunio la nona giornata di campionato
A cura di Redazione Labaroviola
27 ottobre 2026 15:18
Non arrivano buone notizie per la Fiorentina sul fronte Marin Pongracic. Il difensore croato, uscito al 51' nella sfida di domenica a San Siro contro l'Inter a causa di un problema al flessore, avrebbe riportato un infortunio più serio del previsto.
Per questo motivo, Pongracic salterà sicuramente la gara di giovedì sera contro l'Atalanta. A breve è atteso un comunicato ufficiale della Fiorentina, con un report medico che chiarirà l'entità dell'infortunio e i tempi di recupero. L'obiettivo sarà capire se il difensore croato potrà tornare a disposizione per la trasferta di lunedì 2 novembre contro il Sassuolo.