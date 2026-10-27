Pongracic salta per infortunio Fiorentina-Atalanta, in arrivo report medico sulle sue condizioni

Il difensore croato salta per infortunio la nona giornata di campionato

Non arrivano buone notizie per la Fiorentina sul fronte Marin Pongracic. Il difensore croato, uscito al 51' nella sfida di domenica a San Siro contro l'Inter a causa di un problema al flessore, avrebbe riportato un infortunio più serio del previsto.

Per questo motivo, Pongracic salterà sicuramente la gara di giovedì sera contro l'Atalanta. A breve è atteso un comunicato ufficiale della Fiorentina, con un report medico che chiarirà l'entità dell'infortunio e i tempi di recupero. L'obiettivo sarà capire se il difensore croato potrà tornare a disposizione per la trasferta di lunedì 2 novembre contro il Sassuolo.