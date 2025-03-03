Pongracic in crescita con la Fiorentina, il ct Dalic lo conferma: è stato convocato dalla Croazia
Dopo un avvio in ombra, Marin Pongracic sta diventando uno dei perni della difesa di Raffaele Palladino. E le sue prestazioni con la maglia della Fiorentina non sono passate inosservate. Infatti, il c...
A cura di Redazione Labaroviola
03 marzo 2025 15:30
Dopo un avvio in ombra, Marin Pongracic sta diventando uno dei perni della difesa di Raffaele Palladino. E le sue prestazioni con la maglia della Fiorentina non sono passate inosservate. Infatti, il commissario tecnico della Croazia, Zlatko Dalic ha scelto di convocarlo in Nazionale per il doppio confronto con la Francia, il 20 e il 23 marzo, per i quarti di finale di Nations League.