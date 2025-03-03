Pongracic in crescita con la Fiorentina, il ct Dalic lo conferma: è stato convocato dalla Croazia

Dopo un avvio in ombra, Marin Pongracic sta diventando uno dei perni della difesa di Raffaele Palladino. E le sue prestazioni con la maglia della Fiorentina non sono passate inosservate. Infatti, il c...

A cura di Redazione Labaroviola 03 marzo 2025 15:30

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