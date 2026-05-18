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Pongracic convocato dalla Croazia: il difensore sarà l'unico calciatore della Fiorentina al mondiale

La Croazia ha annunciato l'elenco dei convocati per il mondiale in Canada-Messico e Stati Uniti

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 maggio 2026 16:35
Pongracic convocato dalla Croazia: il difensore sarà l'unico calciatore della Fiorentina al mondiale - Firenze, Stadio Franchi, 24.02.2026, Fiorentina-Pisa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 24.02.2026, Fiorentina-Pisa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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La Croazia ha annunciato l'elenco dei convocati per il mondiale in Canada-Messico e Stati Uniti che si terrà quest'estate. A Far parte della spedizione ci sarà Marin Pongracic che è stato convocato da mister Zlatko Dalic. Pongracic dovrebbe essere l'unico difensore viola a partecipare alla manifestazione visto che non ci sono altri calciatori della Fiorentina in odore di convocazioni

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