Pongracic convocato dalla Croazia: il difensore sarà l'unico calciatore della Fiorentina al mondiale

La Croazia ha annunciato l'elenco dei convocati per il mondiale in Canada-Messico e Stati Uniti

La Croazia ha annunciato l'elenco dei convocati per il mondiale in Canada-Messico e Stati Uniti che si terrà quest'estate. A Far parte della spedizione ci sarà Marin Pongracic che è stato convocato da mister Zlatko Dalic. Pongracic dovrebbe essere l'unico difensore viola a partecipare alla manifestazione visto che non ci sono altri calciatori della Fiorentina in odore di convocazioni