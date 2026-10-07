Polverosi: “La sosta può aiutare Vanoli. Ndour, Mastantuono e Fagioli hanno ritrovato fiducia”

“La sosta può aiutare la Fiorentina a recuperare gli infortunati”

Alberto Polverosi, sulle pagine del Corriere dello Sport, ha analizzato la ripartenza della Serie A, soffermandosi anche sulla situazione della Fiorentina. Il giornalista si è concentrato in particolare sugli effetti della lunga pausa e sulle squadre che potrebbero trarne vantaggio o, al contrario, subirne le conseguenze.

«Quale sarà il risultato di questa lunga interruzione lo capiremo solo nelle prossime giornate. Ci sono squadre che probabilmente ne potranno beneficiare. La Fiorentina, per esempio, che dopo il cambio in panchina ha avuto la possibilità di rimettere insieme le idee col nuovo allenatore e di recuperare la condizione, non proprio brillante, di chi si è fermato al Parco Viola.

In più, Vanoli avrà dei giocatori con un bel morale, come Ndour, Mastantuono (a segno tutt’e due) e Fagioli, rilanciato in Nazionale da Mancini. Lo stesso rilancio (e qualcosa di più) di Gonçalo Ramos che torna a Milanello da grande protagonista del Portogallo post-Ronaldo (post, forse...).

Ce ne sono altre, invece, che potrebbero al contrario trarne uno svantaggio, come il Frosinone che stava volando, sesto in classifica, dieci punti in cinque partite e un gioco brillante. Non sarà facile, per Alvini, mantenere lo stesso stato di grazia con venti giorni di solo riposo e allenamenti».