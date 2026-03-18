Polverosi: “La Fiorentina non è ancora salva. Parisi? A Firenze lo stiamo scoprendo soltanto adesso”

Il giornalista Alberto Polverosi è intervenuto a Lady Radio per analizzare il momento della Fiorentina, tra la vittoria contro la Cremonese e la sfida europea contro il Raków.

Polverosi ha invitato a mantenere equilibrio nonostante il successo: “La squadra di Vanoli ci ha abituato a ricadute improvvise, ma sarebbe sorprendente rivederla in zona retrocessione. La vittoria di Cremona è stata importante, anche per il punteggio, ma non significa certo che il pericolo sia scampato. Adesso però si possono affrontare le prossime partite con uno spirito diverso: basti pensare a cosa sarebbe stata la gara di domani in Conference se non fosse arrivato quel risultato a Cremona”.

Un richiamo anche al ruolo di media e tifosi: “Il tifoso vive di emozioni e dopo una vittoria così è normale esaltarsi. Sta a noi giornalisti mantenere lucidità e spiegare che la Fiorentina non è ancora fuori dalla lotta salvezza. La classifica parla chiaro: basta un passo falso, magari proprio contro l’Inter domenica, per ritrovarsi di nuovo coinvolti”.

Infine, un focus su uno dei protagonisti del momento, Parisi: “Sta mostrando quello che faceva vedere all’Empoli, quando partiva largo e creava superiorità. La differenza è che prima usava quasi solo il sinistro, mentre adesso ha segnato anche col destro. Il vero Parisi è questo: un giocatore che prende palla e accelera. A Firenze lo stiamo scoprendo soltanto adesso”