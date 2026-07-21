Polverosi: "La Fiorentina ha comprato 5 titolari. Adesso da sistemare gli esterni, ci vorrebbe Orsolini"

Le possibili mosse sul mercato commentate dal giornalista Alberto Polverosi

Il giornalista Alberto Polverosi è intervenuto ai microfoni di Lady Radio, analizzando il mercato condotto finora dalla Fiorentina e il profondo cambiamento che sta prendendo forma sotto la gestione di Fabio Paratici.

"La Fiorentina ha già acquistato cinque calciatori che potrebbero essere praticamente tutti titolari. Da Viery a Jimenez, senza nemmeno discutere di Oulai e Atta: parliamo già di cinque undicesimi. La Fiorentina sta facendo una rivoluzione". Polverosi ha poi sottolineato come l'assenza dalle competizioni europee possa favorire la gestione della rosa: "Non ci sono coppe per la Fiorentina, se non la Coppa Italia. Sono 38 partite e i giocatori le possono fare con una gamba sola. Se dovesse partire anche Kean, più di metà della squadra cambierebbe volto".

Il giudizio sul mercato, finora, è comunque nettamente positivo: "Il giudizio è nettamente positivo, con l'unico avvertimento di andarci piano con i giudizi. Oggi la squadra è tecnicamente già più forte dell'anno scorso, ma ancora manca la chiave di tutto nel gioco di Grosso: le ali, decisive sotto ogni aspetto". Polverosi ha quindi ricordato l'importanza degli esterni nel calcio dell'attuale allenatore viola: "Basti guardare cosa hanno rappresentato Laurienté e Berardi con Grosso. Ci vorrebbe un'ala come Orsolini, in grado di segnare una decina di gol". Infine, il giornalista ha evidenziato la necessità di aggiungere qualità e soprattutto gol sulle corsie offensive: "In rosa c'è un esterno per modo di dire come Gudmundsson, c'è Parisi e, anche se tornasse Solomon, mancano gol. È proprio sulle ali che la Fiorentina dovrà intervenire per completare la rivoluzione e costruire una squadra davvero adatta alle idee di Grosso".