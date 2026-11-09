L'opionione Polverosi: "Il coraggio di Vanoli va sostenuto, tanti esterni veloci e tecnici. E anche tanti gol segnati"

Il giornalista sottolinea l'importanza di sostenere le scelte coraggiose di Vanoli: una Fiorentina ricca di esterni rapidi e tecnici, con qualità offensive e una buona propensione al gol

Avendo obiettivi diversi, il pareggio del Franchi può andare bene alla Fiorentina che allunga ancora un po’ sulla zona-retrocessione, ma non certo alla Juventus che perde ancora punti dalla zona-Champions (lasciamo stare lo scudetto, per favore). Ora sono sei punti in meno dal quarto posto del Milan, ma anche cinque dal Como e due dal Frosinone. Oggi la Juve è fuori dall’Europa e questo non è da Juve. I bianconeri hanno giocato più della Fiorentina, sono andati sotto due volte e due volte hanno recuperato, hanno chiuso la partita attaccando, volevano la vittoria almeno quanto la Fiorentina, ma spingendo al massimo hanno lasciato spazi esagerati e per due volte, negli ultimi minuti, sono stati salvati da Vicario. Di una squadra che convince sempre a metà, restano anche a Firenze le imperfezioni e l’incompletezza, dovuta in parte al lungo elenco delle assenze. È questa la Juve, ci prova e concede, è reattiva ma non cattiva, e lascia sempre qualcosa per strada. Senza Yildiz, non ha un giocatore capace di decidere. Non ha nel gioco il solito marchio di Spalletti, non ruba l’occhio, non trascina, non infiamma, non alza mai i giri. Probabilmente non ha i giocatori per riuscirci. La Fiorentina è partita con quattro attaccanti, solo Oulai (buona la sua partita) e Ndour a centrocampo. Per giocare così, ha bisogno sempre del pallone. Che invece la Juventus, preso subito il gol su calcio d’angolo, ha sottratto ai viola per tutto il primo tempo, chiudendolo col 71 per cento di possesso palla, con la rete del pareggio e con un paio di occasioni.

Il coraggio di Vanoli va sostenuto, certo, ma per reggere quell’impalcatura ha comunque bisogno di altri incontristi in mezzo al campo, un tipo di giocatore che la Fiorentina non ha in organico e che da tre sessioni di mercato continua a non cercare. Invece Spalletti ha cercato e trovato la posizione ideale per Kolo Muani che da lì, dalla fascia destra, non lo sposterà più nessuno, al Franchi è arrivata la conferma che la scelta è azzeccata. L’intesa con Woltemade (due assist del francese, un gol e un altro sbagliato del tedesco) funziona se Kolo se ne sta largo e fa valere l’abbinamento delle sue qualità: velocità e tecnica, anzi, tecnica nella velocità. Non vede la porta ma vede il compagno davanti alla porta. Dopo il 2-0 col Napoli e il 2-1 in Olanda, stavolta la Juve è partita sotto schiaffo (gol incassato dopo 4 minuti), ma ha ripreso subito l’iniziativa togliendo ai viola la loro migliore risorsa, la qualità dei suoi attaccanti. Njie e soprattutto Mastantuono hanno corso molto indietro, hanno difeso tanto e questo è un particolare che merita una riflessione. Se si sfiancano con i rientri, perdono lucidità e brillantezza in attacco.

Ma anche la Fiorentina è stata costruita così, tanti esterni veloci e tecnici, un trequartista di ottimo livello, e se sul piano tattico la sofferenza è evidente, la scelta offensiva è giusta per la mentalità che produce. In queste undici giornate la squadra di Grosso e poi di Vanoli ha sempre preso gol, ora sono 25 e solo una volta (contro il Napoli) ne ha incassato uno solo. Sono tanti, ma ora non sono pochi nemmeno quelli che sta segnando, otto nelle ultime tre partite. Piaccia o no, questa è la natura della Fiorentina.

Lo scrive stamattina in edicola Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport