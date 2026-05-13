Polverosi duro: "Paratici? Se andrà via farà una brutta figura. Il silenzio attorno mi sorprende"

Il giornalista ha parlato del peso dei singoli nella stagione della Fiorentina, soffermandosi anche sul futuro di Paratici.

Durante il suo intervento a Lady Radio, Polverosi ha analizzato le recenti vicende legate alla Fiorentina, ponendo l’accento soprattutto sull’importanza dei giocatori rispetto agli allenatori.

“Per me i calciatori incidono molto più dei tecnici”, ha spiegato Polverosi. “L’anno scorso Palladino ha lavorato bene, ma è stato determinante il rendimento di Kean con tutti quei gol. Allo stesso modo Vanoli è riuscito a salvarsi pur avendo avuto pochissimo a disposizione Kean”. Il giornalista ha poi fatto un paragone con Gasperini: “Anche uno dei migliori allenatori italiani avrebbe avuto difficoltà senza innesti importanti. Basta pensare a quanto sia stato decisivo l’arrivo di Malen”.

Spazio infine anche alla situazione di Paratici: “Il silenzio attorno a questa vicenda non mi sorprende. Se dovesse andare via farebbe sicuramente una brutta figura, ma ormai nel calcio moderno i contratti vengono spesso considerati relativi”. Ha concluso invitando a guardare oltre i singoli nomi: “Bisogna cambiare mentalità. Vale per dirigenti, allenatori e giocatori: non conta tanto chi parte, ma chi arriverà eventualmente al suo posto”.