Polverosi attacca Mancini: "Tornerà in azzurro con i ceci sotto le ginocchia. Ha fatto una cosa sgradevole"

Il commento di Alberto Polverosi sul ritorno di Mancini come CT

Il giornalista Alberto Polverosi è intervenuto a Lady Radio dove ha commentato la cessione di Comuzzo e il ritorno di Mancini sulla panchina della Nazionale: "La partenza di Comuzzo sta passando abbastanza sottovoce, per una sola ragione: bisogna sempre vedere l'alternativa. Visto che è arrivato Dragusin in difesa, Comuzzo può andare via”.

“Se fosse venuto Baschirotto ci sarebbero chiaramente state polemiche. C'è stata una crescita, non ci sono molti dubbi. Il ragazzo deve crescere perché dopo sei mesi fantastici ha infilato un paio di stagioni lontane dalle aspettative”.

Su Mancini: "Mancini tornerà in azzurro con i ceci sotto le ginocchia. Ha fatto una cosa non sgradevole, di più. Mi interessa solo che adesso non può più sbagliare una virgola, niente”.