L'opinione Poesio: "Vincere subendo due gol a partita è quasi impossibile. Tra le due soste sono arrivati solo 5 punti"

Ernesto Poesio guarda il bicchiere mezzo vuoto: appena cinque punti raccolti tra le due soste e una fragilità difensiva ancora evidente

Vincere subendo due gol a partita è quasi impossibile. Anche quando l’attacco sembra funzionare e gli episodi indirizzano la partita a favore. Anche quando per due volte c’è la possibilità di gestire il vantaggio, con uno stadio che spinge e un avversario che ha speso tanto perché solo tre giorni prima impegnato in Europa. È ancora una volta la difesa a condannare una Fiorentina che questa volta era scesa in campo in modo più coraggioso, con Gonçalves e Oulai in campo dal primo minuto. E, ironia della sorte, anche se non è dipeso dalle sostituzioni proprio un minuto dopo la loro uscita dal campo è arrivato il secondo pareggio bianconero, quello che ha scippato il Franchi di una vittoria che dopo sei mesi di digiuno sembrava veramente poter arrivare. Dovranno aspettare ancora i tifosi viola, almeno un altro mese perché tra la sosta e le prossime due partite consecutive in trasferta (contro Monza e Udinese) bisognerà aspettare il 7 dicembre contro il Cagliari per rivedere accesi i riflettori a Campo di Marte. I prossimi quindici giorni senza partite invece serviranno per cercare di metabolizzare i rimpianti di quest’ultima partita e per analizzare un percorso che, ancora, non può che essere definito deficitario visto che in 6 gare, tra una sosta e l’altra, sono arrivati sono arrivati solo 5 punti.

Troppo pochi, perché se è vero come ha sottolineato qualche settimana da Paratici che il calendario è stato difficile (Como, Inter, Juventus oltre alle più abbordabili Genoa, Atalanta e Sassuolo), è anche vero che i viola con le tre big incontrate non sono riuscite ad approfittare delle fatiche di coppa delle big come invece, qua e là, hanno fatto altre avversarie per la salvezza (Genoa e Bologna su tutte). Ma troppo pochi anche perché la classifica continua a non lasciare sereni e non consente di scendere in campo senza quella paura che anche ieri, soprattutto nel finale, è sembrata tornare ad accompagnare la Fiorentina. La Fiorentina resta infatti a due soli punti di vantaggio sul Monza terz’ultimo e la prossima sfida diretta di campionato in trasferta si presenta già come una gara da non fallire. Nel frattempo, una volta assorbita l’amarezza della mancata vittoria, restano anche aspetti positivi e una crescita che inizia a vedersi anche se la produzione offensiva resta piuttosto limitata e la difesa continua a fare acqua. Il lavoro per Vanoli non mancherà anche in questa sosta. L’impressione, anche ieri, è che comunque questa Fiorentina costruita da Paratici senza un vero equilibrio, non possa esimersi dal giocare sbilanciata e dal mettere in campo più qualità possibile. Attaccare per non essere attaccati e soprattutto per dover difendere il meno possibile. Perché quando la palla entra nella metà campo viola un fremito scorre sempre lungo la schiena. Non proprio il modo migliore di stare in campo.

Lo scrive stamattina in edicola Ernesto Poesio sul Corriere fiorentino