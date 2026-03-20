Poesio: “La coppa deve essere un obiettivo da provare a perseguire. Crystal Palace avversario più ostico”

Nelle pagine del Corriere Fiorentino troviamo le parole di Ernesto Poesio: “Avanti con qualche affanno, ma con l’ennesima conferma che nonostante le difficoltà dei viola in questa stagione, emerse anche ieri sera, questa Conference così povera di qualità e valori tecnici può rappresentare davvero una grande occasione. Contro il Rakov che, come al Franchi una settimana fa, anche ieri ha mostrato limiti evidenti un po’ in tutti i reparti, Vanoli stavolta aveva deciso di mandare in campo praticamente la Fiorentina migliore, rispolverando Kean e affidando le chiavi del centrocampo all’imprescindibile Fagioli.

Un segnale chiarissimo, dopo i turnover massicci delle precedenti gare europee con un doppio significato: la coppa a questo punto deve essere un obiettivo da provare a perseguire, e la vittoria di Cremona in campionato con i conseguenti 4 punti di vantaggio sui grigiorossi terzultimi ha regalato allo spogliatoio una nuova serenità. Anche per questo, hanno un po’ stupito le difficoltà che, almeno fino al pareggio fortunoso in mischia di Piccoli e poi durante l’assalto finale dei polacchi, i viola hanno incontrato sul campo di patate di Sosnowiec. Non è stata certamente una bella partita questo ritorno di Conference, ma è anche vero che fino a oggi sono state poche le gare entusiasmanti in questa competizione. E comunque, alla fine, è il risultato che conta con la Fiorentina qualificata ai quarti di finale per il quarto anno consecutivo. Ora il Crystal Palace, che in Premier sta faticando proprio come la Fiorentina in serie A, ma che sicuramente rappresenta l’avversario più ostico, almeno sulla carta, di questa Conference per la squadra di Vanoli. Una doppia sfida con un piccolo vantaggio per i viola: la possibilità di giocare il decisivo ritorno al Franchi. Prima però c’è da rituffarsi in campionato, con l’Inter come prossima avversaria. Una partita proibitiva, ma i viola non hanno nulla da perdere. E un risultato positivo regalerebbe un bel pezzo di salvezza per poi dedicare il finale di stagione all’avventura europea. Una prospettiva impensabile solo qualche settimana fa”.