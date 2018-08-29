Pjaca titolare? Serve pazienza, Pioli non ha fretta. Contro l'Udinese ci spera, ma...
Il Corriere Fiorentino avverte che servirà pazienza per vedere Marko Pjaca in campo. Oggi il croato insieme ai compagni tornerà ad allenarsi con l’obiettivo di giocare titolare domenica contro l’Udine...
A cura di Redazione Labaroviola
29 agosto 2018 10:14
Il Corriere Fiorentino avverte che servirà pazienza per vedere Marko Pjaca in campo. Oggi il croato insieme ai compagni tornerà ad allenarsi con l’obiettivo di giocare titolare domenica contro l’Udinese. Anche Pioli ci spera e le sedute di questi serviranno per capire di più sulle sue possibilità.