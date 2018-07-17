Pjaca, sul giocatore mezza Bundesliga più Liverpool e West Ham

Come riporta il quotidiano Tuttosport, non si riesce a trovare un accordo tra Juventus e Fiorentina per Marko Pjaca. Sul giocatore..

Come riporta il quotidiano Tuttosport, la Fiorentina ha da giorni l'accordo con l'esterno juventino Marko Pjaca. Il problema però rimane tra Pantaleo Corvino e il club bianconero, in quanto non si riesca a trovare un accordo che accomuni tutti. Pjaca però piace anche a mezza BundesLiga nonostante i suoi 6 mesi non felicissimi allo Shalke. Nelle ultime ore c'è stato un interessamento anche di Liverpool e West Ham