Pjaca: risolvere tutto col mercato? No, la società non ci pensa. Le soluzioni...

Con Marko Pjaca– sottolinea Il Corriere dello Sport – è stato provato di tutto. E' stato aspettato, poi Pioli l'ha fatto giocare, con costanza e in ogni ruolo. Successivamente è finito in panchina, ma...

Con Marko Pjaca– sottolinea Il Corriere dello Sport – è stato provato di tutto. E' stato aspettato, poi Pioli l'ha fatto giocare, con costanza e in ogni ruolo. Successivamente è finito in panchina, ma il problema è che la Fiorentina non ha alternative fatta eccezione Mirallas che però come il croato ancora non ha convinto. Sfruttare il mercato per risolvere la situazione? No, la società non ci pensa. La scelta della dirigenza viola rimane quella di insistere sul gruppo attuale. Da oggi Pjaca sarà sotto esame, sia dal punto di vista dell’inserimento nel gruppo che in quello fisico.