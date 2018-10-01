Pjaca, ma dove sei? Il croato non convince nessuno e ora rischia il posto con Mirallas...

Attenzione sulla prestazione di Marko Pjaca. Come evidenzia La Repubblica, il croato ieri non è piaciuto a nessuno, non ha dato il suo contributo, nonostante i continui richiami di Stefano Pioli, spes...

Attenzione sulla prestazione di Marko Pjaca. Come evidenzia La Repubblica, il croato ieri non è piaciuto a nessuno, non ha dato il suo contributo, nonostante i continui richiami di Stefano Pioli, spesso scambiandolo di posizione con Federico Chiesa. Nonostante ciò, però, la buona prestazione non è arrivata, allora il tecnico viola è stato costretto a farlo uscire. Meglio Kevin Mirallas, che adesso si candida con forza ad una maglia da titolare. Pjaca non ha fatto vedere niente di eccezionale da quando è a Firenze.