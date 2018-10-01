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Pjaca, ma dove sei? Il croato non convince nessuno e ora rischia il posto con Mirallas...

Attenzione sulla prestazione di Marko Pjaca. Come evidenzia La Repubblica, il croato ieri non è piaciuto a nessuno, non ha dato il suo contributo, nonostante i continui richiami di Stefano Pioli, spes...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 ottobre 2018 10:28
Pjaca, ma dove sei? Il croato non convince nessuno e ora rischia il posto con Mirallas... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pjaca
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pjaca
Rassegna Stampa
Pjaca
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Attenzione sulla prestazione di Marko Pjaca. Come evidenzia La Repubblica, il croato ieri non è piaciuto a nessuno, non ha dato il suo contributo, nonostante i continui richiami di Stefano Pioli, spesso scambiandolo di posizione con Federico Chiesa. Nonostante ciò, però, la buona prestazione non è arrivata, allora il tecnico viola è stato costretto a farlo uscire. Meglio Kevin Mirallas, che adesso si candida con forza ad una maglia da titolare. Pjaca non ha fatto vedere niente di eccezionale da quando è a Firenze.

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