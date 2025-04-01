Pizzigoni: "Se oggi Kean gioca 'solo' alla Fiorentina è per propri demeriti. Fagioli fa la differenza”

Carlo Pizzigoni ospite fisso de La Fiera del Calcio pensa che Kean potesse e possa ancora ambire a giocare in squadre più forti della Fiorentina

Il giornalista, commentatore televisivo e scrittore Carlo Pizzigoni ha espresso la sua opinione su Moise Kean e Nicolò Fagioli durante una diretta YouTube per La Fiera del Calcio, offrendo uno spunto interessante sul futuro dei due giovani giocatori, entrambi con un passato legato alla Juventus.

Pizzigoni ha iniziato commentando le qualità di Kean, sottolineando come il centravanti sia indubbiamente un grande talento. Tuttavia, ha anche evidenziato che il fatto che oggi Kean giochi in una piazza importante come quella della Fiorentina, ma non in una realtà ancora più grande, sia in gran parte dovuto a sue responsabilità personali. "Non sempre la colpa è degli altri, dei club o degli allenatori", ha dichiarato Pizzigoni, sottolineando come spesso i giovani calciatori, una volta arrivati nelle grandi squadre, vengano trattati come "ragazzotti" da tutelare, ma senza il supporto necessario per crescere. In particolare, Pizzigoni ha criticato la gestione dei settori giovanili di club come Milan, Inter e Juventus, che producono molti talenti, ma spesso non li accompagnano nel loro sviluppo, trattandoli invece come un peso. A suo avviso, sarebbe necessario gestire meglio questi giovani, dando loro il tempo e le risorse per evolversi, anziché puntare solo su acquisti da fuori con stipendi più alti.

Passando a Nicolò Fagioli, Pizzigoni ha sottolineato le qualità indiscutibili del centrocampista, definendolo un giocatore elegante e capace di fare la differenza. Tuttavia, ha evidenziato come la sua situazione sia stata complicata da dinamiche interne, che hanno inciso negativamente sul suo percorso. "Lasciare un ambiente pesante gli ha fatto bene, anche se quello della Juventus fosse il suo 'ambientò di casa'", ha detto, facendo un parallelo con la situazione di Kean, che ha trovato la sua rinascita in un ambiente diverso, come quello della Fiorentina. Pizzigoni ha anche riflettuto sulla gestione dei giovani talenti in Italia, citando il caso di Dimarco, che ora viene esaltato all'Inter dopo un periodo di critiche quando era più giovane. "In Italia i giovani talenti vengono spesso fischiati, mentre in altri paesi, come la Spagna, vengono esaltati", ha concluso, ribadendo la necessità di un cambio di approccio nel trattamento dei giovani calciatori.