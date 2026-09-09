Pistocchi: “156 milioni spesi, tre partite e di nuovo Vanoli: il pasticcio del progetto Paratici"

Maurizio Pistocchi ha commentato negativamente le mosse del Ds viola Fabio Paratici

Il lavoro di Fabio Paratici è il tema che tiene banco in queste ore in casa viola. Il mercato condotto dal direttore sportivo aveva inizialmente acceso entusiasmo e raccolto numerosi complimenti nei suoi confronti, giudizi che, dopo appena tre giornate di campionato, sono stati in gran parte ridimensionati.

A complicare ulteriormente il quadro, anche la gestione degli allenatori. Paratici ha infatti scelto Fabio Grosso per guidare la Fiorentina, salvo poi esonerarlo dopo un avvio di stagione disastroso e richiamare al suo posto Paolo Vanoli, l’allenatore che aveva garantito alla squadra un girone di ritorno più che positivo nella stagione precedente.

Sul tema, decisamente scottante, è intervenuto sul proprio profilo X anche il giornalista Maurizio Pistocchi, che ha voluto ricostruire la cronistoria delle scelte di Paratici, giudicate a suo avviso particolarmente discutibili. Si legge:

Breve storia triste. Novembre 2025 Con la #Fiorentina desolatamente ultima, la proprietà decide di cambiare allenatore e il nome che viene proposto al ds- già a libro paga- Fabio #Paratici, che lavora ancora per il Tottenham, è quello di Paolo #Vanoli. #Paratici approva, #Vanoli diventa così allenatore della #Viola. Aprile 2026. Alla vigilia del match decisivo per la matematica salvezza con il Lecce, #Paratici avvisa #Vanoli che a breve avranno un incontro per disegnare la squadra 2026/27. Fiorentina Lecce finisce 1:1 la Fiorentina rimane in Serie A, ma l’incontro tra Paratici e Vanoli slitta a data da destinarsi . Giugno 2026. Finalmente #Paratici incontra #Vanoli e gli comunica che il progetto per la prossima stagione è cambiato, e per lui non c’è più posto: arriva #FGrosso Settembre 2026. Dopo aver rifatto la squadra, investito #156mln€ sul mercato e 3 sconfitte nelle prime tre giornate, due casalinghe contro Frosinone e Torino #Paratici esonera #Grosso ( a libro paga sino al 30.6.2028 a 1.2mln€ ) e richiama #Vanoli ( contratto biennale a 1.4 mln€). In totale, la Viola grazie a Paratici spenderà nei prossimi tre anni più di 10 mln€ per i due allenatori.