Pisa-Fiorentina: biglietti solo per i residenti nella provincia di Firenze in possesso di InViola Card

L’Osservatorio Nazionale ha emanato notizie sull’acquisto dei biglietti per i tifosi gigliati per la gara tra Pisa e Fiorentina.

L’osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha emanato una nota per suggerire l’adozione delle seguenti misure organizzative per l’incontro di serie A tra Pisa e Fiorentina in programma il prossimo 28 settembre 2025: Vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia di Firenze esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva ACF Fiorentina; Non è consentito l’acquisto dei tagliandi di ingresso ai tifosi residenti nella Provincia di Firenze per tutti gli altri settori dello stadio Cetilar Arena, anche se sottoscrittori del programma di fidelizzazione alla società sportiva Pisa Sporting Club, qualora la fidelizzazione sia stata effettuata in data successiva a 31 maggio 2025.