Pirlo rompe il silenzio su Instagram: “Ho appreso ieri sera di non essere più candidato a CT”
Il caso Fonbet stravolge i piani della FIGC: Pirlo scaricato all'ultimo momento, mentre Maldini valuta le dimissioni.
Andrea Pirlo rompe il silenzio e affida ai social il proprio pensiero dopo il clamoroso ribaltone sulla panchina della Nazionale italiana. Con una storia pubblicata su Instagram, l'ex centrocampista ha confermato di essere stato informato soltanto nella serata di ieri dell'interruzione della trattativa.
Ho appreso ieri sera di non essere più il candidato alla panchina della Nazionale italiana
Una presa di posizione che mette ulteriormente in evidenza il caso legato a Fonbet, elemento che sarebbe stato alla base del dietrofront della Federazione. Proprio la vicenda relativa allo sponsor ha infatti portato al blocco dell'operazione quando sembrava ormai tutto apparecchiato per l'arrivo di Pirlo sulla panchina azzurra.
Come emerso nelle ultime ore, il presidente federale Giovanni Malagò avrebbe deciso di fermare le pratiche necessarie per l'ufficializzazione dell'incarico, congelando di fatto la nomina dell'ex tecnico di Juventus, Fatih Karagümrük e Sampdoria.
La situazione rischia però di trasformarsi in un vero terremoto ai vertici della FIGC. Il nuovo direttore tecnico Paolo Maldini aveva infatti individuato proprio Pirlo come primo nome per guidare la Nazionale, chiedendo alla Federazione ampia autonomia nelle scelte tecniche.
Secondo quanto filtra, qualora la FIGC decidesse di non confermare definitivamente Pirlo come commissario tecnico, Maldini sarebbe pronto a rassegnare le dimissioni con effetto immediato, aprendo così una crisi istituzionale che andrebbe ben oltre la semplice scelta del nuovo CT. Il futuro della Nazionale resta dunque appeso a un filo, in attesa delle decisioni definitive della Federazione.