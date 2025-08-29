Pioli vuole utilizzare Fortini a sinistra come vice Gosens e dunque Parisi deve trovarsi una squadra

In questo momento l'idea di Pioli è impiegare Fortini largo a sinistra. Il classe 2006 diventerebbe, così, il sostituto di Gosens, motivo per cui sarà necessario trovare una squadra a Parisi. Non prim...

In questo momento l'idea di Pioli è impiegare Fortini largo a sinistra. Il classe 2006 diventerebbe, così, il sostituto di Gosens, motivo per cui sarà necessario trovare una squadra a Parisi. Non prima di avergli rinnovato il contratto fi no al 2029. Una volta sistemata la situazione dell'ex Empoli, si potrà pensare a un acquisto. Il nome che i dirigenti viola hanno in pugno è Tariq Lamptey, ventiquattrenne in scadenza col Brighton. Gli inglesi puntano a un incasso di 10 milioni, ma la Fiorentina proverà a limare la cifra acquistando il suo cartellino a titolo definitivo. A ore può esserci l'accelerata finale: deve innescarsi l'effetto domino che coinvolga Parisi per il quale può delinearsi un prestito con opzione. Di sicuro il classe 2000 proverà a sistemarsi dove gli sarà garantito più spazio