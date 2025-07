Pioli saluta l’Al Nassr: “Un onore indossare questi colori. I ricordi rimarranno sempre nel mio cuore”

Stefano Pioli è il nuovo allenatore della Fiorentina. Dopo l’ufficialità da parte del club viola, il tecnico ha voluto salutare l’Al Nassr con una lettera sul proprio profilo Instagram: “Dedicato a tutti i fan di Al-Nassr. Cari sostenitori, È stato un onore indossare questi colori e gioire con te. Ringrazio il Club per la professionalità e la disponibilità dimostrata, nonché tutta la squadra che ci ha supportato in questa esperienza. Ora è tempo di salutarci, ma questi ricordi rimarranno per sempre nel mio cuore. Cordiali saluti, Stefano”.