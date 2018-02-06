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“Pioli rimarrà al 100%”: la conferma del tecnico viola arriva dal Corriere...

Superato da poco gennaio, è già il momento di pensare al futuro. Prova a farlo il Corriere dello Sport che quest’oggi fa le percentuali di permanenza dei 20 allenatori di Serie A. Alla voce Stefano Pi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 febbraio 2018 09:53
“Pioli rimarrà al 100%”: la conferma del tecnico viola arriva dal Corriere... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Pioli
Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Pioli
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Superato da poco gennaio, è già il momento di pensare al futuro. Prova a farlo il Corriere dello Sport che quest’oggi fa le percentuali di permanenza dei 20 allenatori di Serie A. Alla voce Stefano Pioli-Fiorentina si registra un perentorio 100%. Questa la spiegazione: “La Viola vive un momento non semplicissimo, ma la squadra è stata ringiovanita puntando su Pioli per farla crescere. Ha ancora un anno di contratto, più opzione fino al 2020. Al momento la sua posizione è solida e la conferma scontata”.

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