“Pioli rimarrà al 100%”: la conferma del tecnico viola arriva dal Corriere...

Superato da poco gennaio, è già il momento di pensare al futuro. Prova a farlo il Corriere dello Sport che quest’oggi fa le percentuali di permanenza dei 20 allenatori di Serie A. Alla voce Stefano Pi...

Superato da poco gennaio, è già il momento di pensare al futuro. Prova a farlo il Corriere dello Sport che quest’oggi fa le percentuali di permanenza dei 20 allenatori di Serie A. Alla voce Stefano Pioli-Fiorentina si registra un perentorio 100%. Questa la spiegazione: “La Viola vive un momento non semplicissimo, ma la squadra è stata ringiovanita puntando su Pioli per farla crescere. Ha ancora un anno di contratto, più opzione fino al 2020. Al momento la sua posizione è solida e la conferma scontata”.