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Pioli a Rai Sport: "Felice della prestazione. Non siamo ancora una squadra al 100%".

Stefano Pioli ha parlato anche ai microfoni di Rai Sport: "Sono felice della prestazione, siamo stati squadra per tutta la partita e abbiamo approcciato bene la gara. La svolta la si deve trovare nel...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 settembre 2017 18:21
Pioli a Rai Sport: "Felice della prestazione. Non siamo ancora una squadra al 100%". - Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Stefano Pioli ha parlato anche ai microfoni di Rai Sport: "Sono felice della prestazione, siamo stati squadra per tutta la partita e abbiamo approcciato bene la gara. La svolta la si deve trovare nel lavoro quotidiano, non possiamo ancora essere squadra al 100%, ma dobbiamo fare uno sforzo maggiore. Tra qualche partita saremo più precisi e avremo un'identità più definita. Sono tre punti, adesso si pensa alla prossima".

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