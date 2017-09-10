Pioli a Rai Sport: "Felice della prestazione. Non siamo ancora una squadra al 100%".
Stefano Pioli ha parlato anche ai microfoni di Rai Sport: "Sono felice della prestazione, siamo stati squadra per tutta la partita e abbiamo approcciato bene la gara. La svolta la si deve trovare nel...
A cura di Redazione Labaroviola
10 settembre 2017 18:21
Stefano Pioli ha parlato anche ai microfoni di Rai Sport: "Sono felice della prestazione, siamo stati squadra per tutta la partita e abbiamo approcciato bene la gara. La svolta la si deve trovare nel lavoro quotidiano, non possiamo ancora essere squadra al 100%, ma dobbiamo fare uno sforzo maggiore. Tra qualche partita saremo più precisi e avremo un'identità più definita. Sono tre punti, adesso si pensa alla prossima".