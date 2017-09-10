Pioli a Rai Sport: "Felice della prestazione. Non siamo ancora una squadra al 100%".

Stefano Pioli ha parlato anche ai microfoni di Rai Sport: "Sono felice della prestazione, siamo stati squadra per tutta la partita e abbiamo approcciato bene la gara. La svolta la si deve trovare nel...

A cura di Redazione Labaroviola 10 settembre 2017 18:21

Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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