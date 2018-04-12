A Pioli piace ogni cosa di questa esperienza: sta compiendo il suo capolavoro

Stefano Pioli e l'obiettivo 100 vittorie in Serie A, contro la Spal può essere l'occasione giusta. Il tecnico viola è felice come mai nella sua intera esperienza lavorativa. Città, ambiente, società,...

Stefano Pioli e l'obiettivo 100 vittorie in Serie A, contro la Spal può essere l'occasione giusta. Il tecnico viola è felice come mai nella sua intera esperienza lavorativa. Città, ambiente, società, gruppo. Gli piace tutto di questa avventura. Nonostante tutte le difficoltà, Pioli sta realizzando il suo capolavoro. Portare in Europa questa Fiorentina sarebbe qualcosa di meglio della Champions raggiunta con la Lazio o delle sette vittorie consecutive con l’Inter. A riportarlo è il Corriere Fiorentino.