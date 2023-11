Pioli non ha dubbi: ”Contro la Fiorentina dovevamo giocare così, meno belli e più concreti

Riferimento neppure troppo velato, quello che Stefano Pioli ha dedicato al match vinto contro la Fiorentina durante la conferenza stampa di vigilia del Match di Champions League contro il Borussia Dortmund in programma domani sera alle 21 a San Siro:

“Noi giochiamo sempre per vincere. Ci sono momenti e momenti del campionato, e contro la Fiorentina è stato il momento di giocare la partita meno bene ma più concreti. Credo che la differenza la facciano l’attenzione e la compattezza della squadra. Contro la Fiorentina non siamo riusciti a non prendere gol per fortuna, ma perché siamo stati attenti”.

